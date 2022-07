Επενδυτικό fund $80 δισ. από τον Σαουδάραβα πρίγκιπα για το Megaproject Neom

Η Σαουδική Αραβία θα διαθέσει 300 δισεκατομμύρια ριάλ (80 δισεκατομμύρια δολάρια) για ένα επενδυτικό ταμείο που συνδέεται με το εμβληματικό μεγάλο πρότζεκτ του πρίγκιπα διαδόχου, το Neom, με σχέδια να επενδύσει σε εταιρείες που συμφωνούν να δραστηριοποιηθούν εκεί.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το Επενδυτικό Ταμείο Neom θα μπορούσε ενδεχομένως να επεκταθεί στα 400 δισεκατομμύρια ριάλ, είπε ο πρίγκιπας σε δημοσιογράφους στη Τζέντα. Για πρώτη φορά, περιέγραψε επίσης λεπτομέρειες για το πώς σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει το Neom - ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα κατασκευαστικά έργα στον κόσμο.

Η πρώτη φάση του έργου, η οποία διαρκεί έως το 2030, θα κοστίσει 1,2 τρισεκατομμύρια ριάλ, με περίπου το μισό από αυτό να καλύπτεται από το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Βασιλείου, δήλωσε ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Οι αξιωματούχοι θα επιδιώξουν να συγκεντρώσουν άλλα 600 δισεκατομμύρια ριάλ από άλλα κρατικά επενδυτικά ταμεία στην περιοχή, ιδιώτες επενδυτές στη Σαουδική Αραβία και στο εξωτερικό και μια αρχική δημόσια προσφορά της ίδιας της Neom στο χρηματιστήριο της Σαουδικής Αραβίας.

«Έχουμε μεγάλους στόχους να φέρουμε τη Σαουδική Αραβία μεταξύ των τριών κορυφαίων μεγαλύτερων χρηματιστηρίων στον πλανήτη», είπε ο πρίγκιπας Μοχάμεντ, προσθέτοντας ότι αναμένει ότι η IPO της Neom να γίνει γύρω στο 2024.

Στην ανακοίνωση του πρίγκιπα τη Δευτέρα συμμετείχαν παγκόσμιοι επενδυτές, όπως ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ray Dalio, ο Tim Collins του Ripplewood, ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Alwaleed bin Talal και ο Κουβεϊτιανός δισεκατομμυριούχος λιανικής Mohammed Alshaya.

