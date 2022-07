Κινεζικός πύραυλος διαλύθηκε πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό

Ένα τμήμα του κινεζικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε στο διάστημα την περασμένη Κυριακή επέστρεψε ανεξέλεγκτο στην ατμόσφαιρα το Σάββατο και διαλύθηκε πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός, χωρίς να διευκρινίσει εάν τα συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές.

"Η διοίκηση της Διαστημικής Δύναμης επιβεβαιώνει ότι ο πύραυλος Long March-5B της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας εισήλθε ξανά στην ατμόσφαιρα πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό στις 30 Ιουλίου" στις 16.45 ώρα Γκρίνουιτς (19.45 ώρα Ελλάδας), έγραψε στο Twitter ο στρατός των ΗΠΑ.

Για κάθε λεπτομέρεια σε σχέση με τη διασπορά των συντριμμιών και την ακριβή τοποθεσία της πρόσκρουσης, ο αμερικανικός στρατός παρέπεμψε στις κινεζικές αρχές, οι οποίες στις 24 Ιουλίου εκτόξευσαν στο διάστημα τη δεύτερη από τις τρεις ενότητες του διαστημικού τους σταθμού Τιανγκόνγκ, η οποία αναμένεται να είναι πλήρως επιχειρησιακή έως το τέλος του έτους.

#China:The debris of the upper stage of the Long March 5B Y3 rocket (#CZ5B) has re-entered the atmosphere in #Sulu sea around 119.0°E, 9.1°N, and most of the components have been burnt out during re-entry. pic.twitter.com/StX0QDmYiA https://t.co/WgrJXtD7dX