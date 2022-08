Η Warner Bros δεν θα κυκλοφορήσει την ταινία «Batgirl»

Η Warner Bros. Discovery διέκοψε τις εργασίες για τη νέα της ταινία «Batgirl», παρόλο που την είχε ήδη γυρίσει.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η ταινία βρισκόταν στα τελευταία στάδια του μοντάζ. Δεν θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους oύτε στην πλατφόρμα streaming HBO Max της εταιρείας, σύμφωνα με το Varieyt και το Deadline. Το Variety είπε ότι η παραγωγή της ταινίας κόστισε 90 εκατ. δολάρια. Η Warner Bros δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Το «Batgirl» γυρίστηκε με ένα καστ που περιλάμβανε τη Leslie Grace στον ρόλο του Batgirl. Ο Michael Keaton πρωταγωνίστησε ως Bruce Wayne και ο JK Simmons υποδύθηκε τον Επίτροπο Gordon, σύμφωνα με το Imdb.com.

Η ακύρωση είναι μέρος μιας ευρύτερης τάσης της Warner Bros. Τους τελευταίους μήνες σταμάτησε τη σειρά «Demimonde» υπό τον JJ Abrams και ακύρωσε εκπομπές όπως τα «Gordita Chronicles» και «Close Enough».

Το Hollywood Reporter ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός του Batgirl ήταν ένας παράγοντας για την απόφαση. Ωστόσο, η New York Post, επικαλούμενη μια ανώνυμη πηγή που είπε ότι ο προϋπολογισμός είχε ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια και ότι η ταινία είχε τόσο κακή απόδοση κατά τη διάρκεια των πρώιμων δοκιμαστικών προβολών που η Warner Bros αποφάσισε να μειώσει τις απώλειές της.

A minute after this story posted got a call from a rival studio exec who was floored by move. "Worked in this town for three decades and this is some unprecedented shit right here." https://t.co/A3aBLPulWz