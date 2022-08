Νέος καύσωνας χτυπάει την Ευρώπη εν μέσω ενεργειακής κρίσης

Ένας ακόμη καύσωνας αναμένεται να χτυπήσει τη βορειοδυτική και κεντρική Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, ασκώντας περαιτέρω πίεση στις ήδη τεταμένες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας της ηπείρου.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να πλήξουν το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία - φτάνοντας σχεδόν τους 36 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή - σύμφωνα με την Maxar Technologies. Η ζέστη θα αυξήσει τη ζήτηση για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Temperatures are set to climb during the coming week 📈



But how high will they go and who will see the peak❓



Here's a look at what to expect ⬇️ pic.twitter.com/LSQnnVY85I