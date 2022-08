Ζελένσκι: Η Ρωσία έχασε 9 αεροσκάφη από τις εκρήξεις στην Κριμαία

Εννέα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη καταστράφηκαν από τις εκρήξεις στην αεροπορική βάση στην Κριμαία, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μέσα σε μια μέρα, οι κατακτητές έχασαν 10 μαχητικά αεροσκάφη, εννέα στην Κριμαία και ένα ακόμη προς την κατεύθυνση της Ζαπορίζια», είπε ο Ζελένσκι σε βίντεο ομιλίας του προς τους Ουκρανούς. Ρωσικά τεθωρακισμένα οχήματα, αποθήκες πυρομαχικών και logistics καταστράφηκαν επίσης, πρόσθεσε, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ρώσοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι οι ουκρανικές επιδρομές προκάλεσαν τις εκρήξεις της Τρίτης στην αεροπορική βάση Saky, τουλάχιστον 200 χιλιόμετρα από τις πλησιέστερες γραμμές του μετώπου. Τις απέδωσαν σε εκρήξεις πυρομαχικών σε μια αποθήκη εν μέσω παραλείψεων στους κανονισμούς ασφαλείας. Οι δορυφορικές εικόνες έδειξαν προφανώς εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και αεροσκάφη στη βάση που χρησιμοποίησε η Ρωσία για να υποστηρίξει την εισβολή της.

Ουκρανοί αξιωματούχοι άφησαν να εννοηθεί ότι εμπλέκονται οι δυνάμεις τους και ένας κορυφαίος βοηθός του προέδρου προειδοποίησε ότι οι εκρήξεις ήταν «μόνο η αρχή» των προσπαθειών για την ανάκτηση της Κριμαίας. Ο ίδιος ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν τελειώνει ο πόλεμος πριν απελευθερωθεί η Κριμαία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσάρτησε τη χερσόνησο το 2014 και έχει ανακηρύξει επανειλημμένα την Κριμαία αναπαλλοτρίωτο τμήμα της Ρωσίας, έναν ισχυρισμό που απορρίφθηκε από τη διεθνή κοινότητα που τη θεωρεί ως ουκρανικό έδαφος.

From my count, at least eleven Russian fighter jets were either destroyed or damaged beyond repair round the main apron, though I don't know what happened to the other five jets, parked on the lower right.

Did they leave the area intact after the blast or did they just pulverize? pic.twitter.com/3Ggrcmsvyn