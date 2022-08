Eκρήξεις σε ρωσική αεροπορική βάση στην Κριμαία

Τρεις αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι είδαν μαύρο καπνό να βγαίνει από το σημείο που βρίσκεται ρωσική στρατιωτική αεροπορική βάση στη Νοβοφεντόριβκα στη Δυτική Κριμαία, ενώ άκουσαν και ισχυρές εκρήξεις.

Τουλάχιστον δώδεκα εκρήξεις ακούστηκαν μέσα σε ένα λεπτό κατά τις 15.30 τοπικώ ώρα, σημείωσαν δύο μάρτυρες. Περίπου μισή ώρα αργότερα σημειώθηκε μία ακόμα έκρηξη, η οποία σύμφωνα με τους μάρτυρες ήταν η πιο δυνατή.

Στη γειτονική πόλη Σάκι ήχησαν σειρήνες.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν σύννεφα καπνού στην περιοχή που αξίζει να σημειωθεί ότι βρίσκεται πολύ μακριά από τα μέτωπα των μαχών.

Ο Ρώσος κυβερνήτης της Κριμαίας, Σεργκέι Ακσιόνοφ, δήλωσε σε μήνυμά του στο Telegram ότι βρίσκεται στην περιοχή και ότι είναι υπό διερεύνηση το τι ακριβώς έχει συμβεί.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από την πυροδότηση πυρομαχικών και ότι δεν υπάρχουν θύματα. Τόνισε ακόμα ότι η βάση δεν ήταν στόχος στρατιωτικής επίθεσης, καθώς και ότι δεν έχει καταστραφεί στρατιωτικός εξοπλισμός.

«Αρκετά πυρομαχικά που προορίζονταν για την αεροπορία εξερράγησαν μέσα σε αποθήκη που βρίσκεται σε έδαφος του στρατιωτικού αεροδρομίου Σάκι, κοντά στην περιοχή Νοβοφεντόριβκα», διευκρινίζει η ανακοίνωση του υπουργείου τονίζοντας ότι η αποθήκη δεν αποτέλεσε στόχο πυρών ή βομβαρδισμών.

Impressive double boom from the same event on Novofedorivka airport near Saky. #Ukraine #Crimea pic.twitter.com/SZ96XGSls0

Unexpected boom season in Crimea. It is reported that this is in the direction of the airport in the city of Saky.

Closest distance to land front line is +200km😳#Ukraine #Crimea pic.twitter.com/oH4a07pEua