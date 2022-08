Mαχαίρωσαν τον Σαλμάν Ρούσντι σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη

Ο συγγραφέας των Σατανικών Στίχων, Σαλμάν Ρούσντι, δέχθηκε επίθεση την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ενώ βρισκόταν στη σκηνή για να δώσει διάλεξη με θέμα την ελευθερία της έκφρασης σε εκδήλωση του ιδρύματος Chautauqua.

Ανταποκριτής του Associated Press μετέδωσε ότι άνδρας όρμησε στη σκηνή και άρχισε να μαχαιρώνει τον Ρούσντι.

Ο Ρούσντι έπεσε στο έδαφος και ο άνδρας συνελήφθη.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι ο άνδρας επιτέθηκε στον συγγραφέα και στον συντονιστή της εκδήλωσης. Ο Ρούσντι υπέστη τραύματα από μαχαίρι στον λαιμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Salman Rushdie, who was stabbed at an event in New York, is being flown to hospital. No word on his condition pic.twitter.com/zQmOZH1jvG