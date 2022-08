Κένυα: Νικητής ο Ρούτο στις προεδρικές εκλογές

Ο πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής της Κένυας κήρυξε σήμερα τον Ουίλιαμ Ρούτο νικητή των προεδρικών εκλογών έναντι του Ράιλα Οντίνγκα, έπειτα από έξι ημέρες αναμονής και της αιφνιδιαστικής απόρριψης των αποτελεσμάτων από ένα μέρος αυτού του ανεξάρτητου οργάνου.

Ο Ουαφούλα Τσεμπουκάτι ανακοίνωσε ότι ο απερχόμενος αντιπρόεδρος Ρούτο είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 7,17 εκατομμύρια ψήφους, ή το 50,49% των ψήφων, έναντι 6,94 εκατομμυρίων, ή 48,85% του Οντίνγκα, κερδίζοντας μία από τις πιο δύσκολες εκλογές στην ιστορία της χώρας.

Ο Ουίλιαμ Ρούτο γίνεται ο πέμπτος πρόεδρος της Κένυας, διαδεχόμενος τον Ουχούρου Κενυάτα ο οποίος, έπειτα από δύο θητείες από το 2013, δεν είχε δικαίωμα να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία.

Επικράτησε του Οντίνγκα με 233.211 ψήφους διαφορά στο τέλος μιας γενικά ειρηνικής προεκλογικής εκστρατείας και ψηφοφορίας έπειτα από μια ατελείωτη αναμονή έξι ημερών που έθεσε σε δοκιμασία την υπομονή των Κενυατών.

Ο 55χρονος είχε καταστήσει τις ταξικές διαιρέσεις της Κένυας το επίκεντρο της εκστρατείας του για να γίνει ο πέμπτος πρόεδρος της Κένυας, υποσχόμενος να ανταμείψει όσους προέρχονται από τα χαμηλά εισοδήματα και να περιφρονήσει τις πολιτικές δυναστείες της Κένυας.

Αυτό ήταν μια ελάχιστα συγκαλυμμένη αιχμή κατά του αντιπάλου του, Ράιλα Οντίνγκα, και του προέδρου Ουχούρου Κενυάτα, γιου του πρώτου αντιπροέδρου και του πρώτου προέδρου της χώρας, αντίστοιχα.

Thank you Kenya for the biggest honour of my life. I am ready to serve you. pic.twitter.com/uC1rMFdpM6