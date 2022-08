Τραγική κατάσταση στο Πακιστάν από τις πλημμύρες

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα μεταβεί στο Πακιστάν την προσεχή εβδομάδα σε "ένδειξη αλληλεγγύης" προς τους πλημμυροπαθείς, μετά τις πρωτοφανείς πλημμύρες που σαρώνουν τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

"Δεδομένης της τραγικής κατάστασης την οποία αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άνδρες, γυναίκες και παιδιά που επλήγησαν από τις πρωτοφανείς πλημμύρες στο Πακιστάν, ο γενικός γραμματέας θα μεταβεί στη χώρα την προσεχή εβδομάδα για μια επίσκεψη αλληλεγγύης", δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίτς σε ενημέρωση του Τύπου.



Ο Γκουτέρες αναμένεται να φθάσει στο Ισλαμαμπάντ στις 9 Σεπτεμβρίου, πριν επισκεφθεί "τις περιοχές τις πλέον πληγείσες από αυτή την άνευ προηγουμένου κλιματική καταστροφή" όπου θα συναντήσει κυρίως εκτοπισμένες οικογένειες και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που εργάζονται επί του πεδίου.



Απέναντι στην καταστροφή αυτή, ο Αντόνιο Γκουτέρες επέμεινε σήμερα, όταν απηύθυνε έκκληση για δωρεές ύψους 160 εκατομμυρίων δολαρίων για την χρηματοδότηση των πλέον επειγουσών αναγκών, στην ανάγκη καταπολέμησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

"Καθώς συνεχίζουμε να βλέπουμε όλο και περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι σκανδαλώδες μια κλιματική δράση να παγώνει, ενώ οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου συνεχίζουν να αυξάνονται, θέτοντας όλους μας - παντού - σε αυξανόμενο κίνδυνο", κατήγγειλε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

"Σήμερα είναι το Πακιστάν. Αύριο, μπορεί να είναι η χώρα σας", προειδοποίησε.

Navy rescue teams in Sindh. It’s this much water. For miles and miles,an inundated horizon of unbroken water. #megamonsoons #PakistanFloods pic.twitter.com/eloGWge9NB