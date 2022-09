Ετοιμη να στηρίξει το πλαφόν στην τιμή ρωσικού πετρελαίου η G7

Η Ομάδα των Επτά πιο βιομηχανοποιημένων χωρών είναι έτοιμη να συμφωνήσει να εισάγει πλαφόν στις τιμές για τις διεθνείς αγορές ρωσικού πετρελαίου -ένα μέτρο που οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι θα αμβλύνει τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας και θα μειώσει τα συνολικά έσοδα της Μόσχας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, oι υπουργοί Οικονομικών της G7 συναντώνται σήμερα Παρασκευή, όπου αναμένεται να υποστηρίξουν επίσημα το σχέδιο, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα. Το σχέδιο της G7, το οποίο αποτελεί μέρος ευρύτερων προσπαθειών τιμωρίας της Ρωσίας για τη στρατιωτική της εισβολή στην Ουκρανία, θα επιτρέψει στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου υπό το πλαφόν στις τιμές να συνεχίσουν να λαμβάνουν κρίσιμες υπηρεσίες, όπως χρηματοδότηση και ασφάλιση δεξαμενόπλοιων.

Μόλις γίνει επίσημη η υποστήριξη της G7, οι διπλωμάτες θα πρέπει να πείσουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τροποποιήσουν τον έκτο γύρο κυρώσεων στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία -και αυτό μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο. Αυτό το πακέτο, το οποίο απαγορεύει την αγορά ρωσικού πετρελαίου από τις 5 Δεκεμβρίου, απαγόρευσε σε τρίτες χώρες να χρησιμοποιούν εταιρείες του μπλοκ που παρέχουν ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με το πετρέλαιο.

Δεν θα είναι εύκολο να υπάρξει η πλήρης υποστήριξη της ΕΕ. Η Ουγγαρία, η οποία διατηρεί στενότερες σχέσεις με τη Ρωσία, έχει στείλει σήμα ότι θα αντιταχθεί σε οποιοδήποτε ανώτατο όριο στην τιμή του πετρελαίου.

Οι ηγέτες της G7 ανακοίνωσαν στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου στο Elmau της Γερμανίας ότι θα εξετάσουν το σχέδιο ανώτατης τιμής. Αλλά ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς επιμένει ότι το πλαφόν στις τιμές μπορεί να λειτουργήσει σωστά μόνο εάν εισαχθεί παγκοσμίως και υποστηρίζεται κι από άλλες χώρες, εκτός από όσες είναι στην G7. Η υποστήριξη μεγάλων αγοραστών ρωσικού πετρελαίου, όπως η Ινδία και η Τουρκία, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.

«Κατ' εμέ, είναι εντελώς παράλογο... Στις εταιρείες ή τις χώρες που θα επιβάλουν περιορισμούς, δεν θα παράσχουμε προμήθειες σε πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, διότι δεν πρόκειται να εργαστούμε υπό συνθήκες εκτός αγοράς», είπε στους δημοσιογράφους.

Επίσης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία δεν θα πουλά πετρέλαιο σε χώρες που θα ενταχθούν σε ένα πιθανό ανώτατο όριο τιμής για το πετρέλαιό της. «Απλώς δεν θα αλληλεπιδράσουμε μαζί τους», είπε σε δημοσιογράφους σε τηλεδιάσκεψη.

