Ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο στα ανοιχτά της Ιταλίας!

Ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο φέρεται να καταπλέει στη Μεσόγειο, κοντά στην Ιταλία, γράφει η γερμανική εφημερίδα «Bild» επικαλούμενη δημοσίευμα του ιστότοπου Naval News.

«Το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο φαίνεται να παίζει τη γάτα με το ποντίκι με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο», σχολιάζει το Naval News.

Προσθέτει μάλιστα πως το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο θα μπορούσε να βρίσκεται εκεί προκειμένου να πάρει τη θέση του ρωσικού αντιτορπιλικού Marshal Ustinov, το οποίο βρισκόταν στη Μεσόγειο έως τις 24 Αυγούστου.

Ομως, το δημοσίευμα τονίζει ότι τώρα η θέση του ρωσικού αντιτορπιλικού Marshall Ustinov είναι μεταξύ Βρετανίας και Ιρλανδίας, ενώ συνοδεύεται και από το αντιτορπιλικό Vice-Admiral Kulakov, σύμφωνα και με ανάρτηση του εξειδικευμένου συντάκτη του ιστοτόπου. Αυτή η πορεία μπορεί να είναι παραπλανητική, με σκοπό να αποσπάσει την προσοχή από το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο.

***UPDATE***#Russian Navy SLAVA class cruiser and UDALOY class destroyer still loitering off Ireland /Britain. Seen in satellite image yesterday#OSINT pic.twitter.com/8fBSn7KWP4