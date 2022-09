Ποιοι σχεδιάζουν πτώση της Λιζ Τρας, διχασμένοι Τόρις

«Ο συννεφιασμένος σήμερα καιρός του Λονδίνου δεν είναι καλός οιωνός για την Λιζ Τρας που ανέλαβε και επισήμως τα πρωθυπουργικά της καθήκοντα», υποστηρίζουν χαριτολογώντας κάποιοι αναλυτές. Πάντως είναι αλήθεια, όπως τονίζει σύσσωμος και ο βρετανικός Τύπος, ότι η 56η πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από πολλές και πολύ σοβαρές προκλήσεις.

Η ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής εξαιτίας του πληθωρισμού, που έχει ήδη ξεπεράσει το 10% ενώ, όπως εκτιμά η τράπεζα της Αγγλίας στις αρχές του 2023 μπορεί να φτάσει ακόμη και το 18%, είναι μια από αυτές. Οι υψηλές τιμές της ενέργειας που, σύμφωνα με αρκετές έρευνες, μπορεί να οδηγήσουν πολλά νοικοκυριά φέτος το χειμώνα να επιλέξουν ανάμεσα στην διατροφή και την θέρμανση, είναι μια άλλη.

Μάλιστα από την 1η Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο να αυξηθούν οι τιμές του ηλεκτρικού και του φυσικού αερίου κατά 80%.

Τα σοβαρά προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), που άλλοτε αποτελούσε το «διαμάντι» της χώρας, πρέπει άμεσα να λυθούν για να σταματήσουν οι μακροχρόνιες καθυστερήσεις της περίθαλψης των ασθενών.

Οι μετανάστες που αυξάνονται συνεχώς, παρά τις υποσχέσεις των Συντηρητικών ότι μετά το Brexit θα περιοριστούν, απασχολούν το δημόσιο διάλογο της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το 2018 μόλις 299 άτομα κατάφεραν αν διασχίσουν τα στενά της Μάγχης, φέτος μέχρι στιγμής το έχουν πράξει πάνω από 23.000, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βρετανίας.

Αλλά ούτε και ο χρόνος είναι υπέρ της Τρας, καθώς θα πρέπει «να τρέξει με γοργούς ρυθμούς για να προλάβει το δύσκολο χειμώνα», όπως επισημαίνουν πολλοί αναλυτές. «Σας αρέσει ή όχι η Τρας, όλοι πρέπει να ευχόμαστε να πετύχει», γράφει σήμερα στην εφημερίδα Times ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Ουίλιαμ Χέιγκ.

Ο Χέιγκ που υπήρξε και αρχηγός των Συντηρητικών από το 1997 ως το 2001 αν και στην πρόσφατη εσωκομματική διαδικασία των Τόρις για την ανάδειξη του νέου ηγέτη τους στήριξε τον Ρίσι Σούνακ, τονίζει στο σημερινό του άρθρο ότι κανένας άλλος πρωθυπουργός από την εποχή του Τσόρτσιλ «δεν βρέθηκε αντιμέτωπος με τόσο περίπλοκες προκλήσεις». Συνεπώς, όπως σημειώνει με νόημα ο βουλευτής της βουλής των Λόρδων πλέον, «οι πρώτες μέρες της Λιζ Τρας στην εξουσία θα είναι κρίσιμες».

Η Λιζ Τρας όμως δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τις προκλήσεις της κοινωνίας, αλλά και αυτές μέσα στο ίδιο της το κόμμα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, οι Συντηρητικοί είναι «βαθιά διχασμένοι» ενώ ορισμένοι βουλευτές τους ήδη σχεδιάζουν την πτώση της. «Οι άγρυπνοι βουλευτές των Τόρις ανταλλάσσουν μηνύματα σε ομάδες στο Whatsapp υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως όσο καλύτερα γνωρίζει το κοινό την Τρας, τόσο λιγότερο τη συμπαθεί», γράφει η εφημερίδα Guardian.

Επιπλέον χαρακτηριστικό της έκρυθμης ισορροπίας εντός του κόμματος της είναι το γεγονός ότι ο συνυποψήφιός της Ρίσι Σούνακ στηρίχθηκε από 137 βουλευτές των Συντηρητικών ενώ η Τρας από 113.

Στην τελευταία δε εσωκομματική διαδικασία την ψήφισε μόλις το 57,4% των μελών του κόμματος. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που έχει λάβει ποτέ ηγέτης των Συντηρητικών από την βάση. Γι' αυτό, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, «η συσσωρεμένη πολιτική καταιγίδα δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης».

Sheesh... the plunge in UK government bonds is accelerating rapidly.

10-year UK gilt yield up to 3.10%, highest since 2011.



Sterling sliding too, back below $1.15, now less than a cent away from pandemic low just above $1.14. Break below that heralds weakest level since 1985. pic.twitter.com/yku7pkqOUs