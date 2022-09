Παγκόσμια συγκίνηση για την απώλεια της Βασίλισσας Ελισάβετ

Tα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών η βασίλισσα Ελισάβετ.

«Η βασίλισσα απεβίωσε εν ειρήνη στο Μπαλμόραλ σήμερα το απόγευμα», αναφέρει η ανακοίνωση των Ανακτόρων.

Ο μεγαλύτερος γιος της, ο 73χρονος Κάρολος, γίνεται αυτομάτως βασιλιάς.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του θανάτου της το BBC μετέδωσε τον εθνικό ύμνο, ενώ μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες στα Ανάκτορα. Πολλοί από τους συγκεντρωμένους ξέσπασαν σε λυγμούς ενώ στο πλήθος επικρατούσε σιγή.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W