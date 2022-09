FIFA: Μεταγραφές $5 δισ. έκαναν οι ομάδες σε όλο τον κόσμο

Η FIFA δημοσίευσε έκθεση για τις διεθνείς μεταγραφές του καλοκαιριού του 2022 (1 Ιουνίου - 1 Σεπτεμβρίου 2022), όπου στους άνδρες έφτασαν σε νέο ιστορικό υψηλό με 9.717 μεταγραφές, έναντι 9.092 το 2019. Αριθμός που μεταφράζεται σε δαπάνες 5,004 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή αύξηση 29,7% σε μεταγραφές σε σύγκριση με το 2021, αν και εξακολουθεί να υπολείπεται από αυτό που επιτεύχθηκε το 2019, που έφτασε τα 5,8 δισ. δολ.

Επίσης στις γυναίκες, ο αριθμός των μεταγραφών αυξήθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

Συνοπτικά η έκθεση αναφέρει ότι:

- Έγιναν 9.717 διεθνείς μεταγραφές στις οποίες συμμετείχαν άνδρες επαγγελματίες παίκτες κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, 16,2% περισσότερες από την ίδια περίοδο του 2021 και νέο υψηλό όλων των εποχών.

- Δαπανήθηκαν 5,004 δισεκατομμύρια δολάρια για διεθνείς μεταγραφές ανδρών επαγγελματιών παικτών, αύξηση 29,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021.

