Κάρολος: Θα σας υπηρετήσω με αφοσίωση, σεβασμό και αγάπη

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' υποσχέθηκε να υπηρετεί τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου με «αφοσίωση, σεβασμό και αγάπη» κατά το τηλεοπτικό του διάγγελμα προς το έθνος.

«Σε όλη της τη ζωή, η Αυτού Μεγαλειότης, η Βασίλισσα - η πολυαγαπημένη μου μητέρα - αποτέλεσε έμπνευση και παράδειγμα για εμένα και για όλη την οικογένεια μου και της οφείλουμε το πιο ειλικρινές χρέος που μια οικογένεια οφείλει στη μητέρα της, για την αγάπη, τη στοργή, την καθοδήγηση και το παράδειγμά της» δήλωσε ο Κάρολος αναφερόμενος στην εκλιπούσα μητέρα του.

«Γνωρίζω ότι ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ προκαλεί μεγάλη θλίψη σε πολλούς από σας. Και εγώ μοιράζομαι αυτή την αίσθηση της ανείπωτης απώλειας» τόνισε.

Ο 73χρονος μονάρχης δεσμεύτηκε να διατηρήσει «τις συνταγματικές αρχές στην καρδιά του έθνους μας όπως ακριβώς η βασίλισσα, με ανάλογη ακλόνητη αφοσίωση», ενώ τόνισε πως η βρετανική κοινωνία είναι πλέον μια πολυπολιτισμική κοινωνία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε επισήμως ότι ο μεγαλύτερος γιος του, Ουίλιαμ, θα είναι πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου. Η σύζυγος του Ουίλιαμ, Κάθριν, θα φέρει τον τίτλο της πριγκίπισσας της Ουαλίας, τον οποίο κατείχε η πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Εμφανώς συγκινημένος ο Κάρολος ολοκλήρωσε το διάγγελμα με τα εξής λόγια: «Στην αγαπημένη μου μαμά, το μόνο που θέλω να πω, απλά, είναι: Ευχαριστώ. Είθε οι άγγελοι να στέκονται στο πλευρά σου βασίλισσα Ελισάβετ».

WATCH IN FULL: In his first national address as UK monarch, King Charles III pays tribute to his "darling mama," pledging "lifelong service" to his subjects https://t.co/1qCJmInmw0 pic.twitter.com/4fZdeXDs1D