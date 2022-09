Επιστροφή σε ανάπτυξη για τη βρετανική οικονομία τον Ιούλιο

Το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε κατά 0,2% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), καταγράφοντας αύξηση μικρότερη από την αναμενόμενη. Η βρετανική οικονομία είναι πλέον 1,1% υψηλότερα από το επίπεδο του Φεβρουαρίου 2020, μήνα πριν χτυπήσει την οικονομία η πανδημία.

Οπως μεταδίδει ο Guardian, πρόκειται ωστόσο για επιστροφή στην ανάπτυξη, αφού η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,6% τον Ιούνιο. Θα μπορούσε όμως να είναι μόνο μια προσωρινή ανάπαυλα, καθώς το κόστος ζωής πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυτό το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

Το ΑΕΠ παρέμεινε σταθερό τους τρεις μήνες που ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο σε σύγκριση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, αναφέρει η ONS.

Παράλληλα, καταγράφηκε πτώση 0,3% για τη βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο σε μηνιαία βάση, μετά τις απώλειες κατά 0,9% του Ιουνίου.

