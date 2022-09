ΗΠΑ: Στο 8,3% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο

Νέα πτώση κατέγραψε ο ετήσιος πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, υποχωρώντας ωστόσο λιγότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές και «κλειδώνοντας» ουσιαστικά μια αύξηση επιτοκίων τουλάχιστον 75 μονάδων βάσης από τη Fed.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε 8,3% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, μετά από ετήσια άνοδο κατά 8,5% τον Ιούλιο. Τον Ιούνιο, ο πληθωρισμός είχε σκαρφαλώσει στο 9,1%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1981.

Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα σημειώσει άνοδο 8,1%.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης ενισχύθηκε 0,1%, έναντι πρόβλεψης για πτώση κατά 0,1%.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίων της Fed δείχνουν 81% πιθανότητα αύξησης κατά 75 μονάδες βάσης και 19% κατά 100 μονάδες βάσης.

Ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη τις ευμετάβλητες κατηγορίες της ενέργειας και των τροφίμων, κινήθηκε 6,3% υψηλότερα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2021. Τον Ιούλιο είχε σημειώσει άνοδο 5,9%.

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022, ο δείκτης κατέγραψε κέρδη 0,6%, έναντι 0,3% που ανέμεναν οι αναλυτές.

Το μέσο πραγματικό ωρομίσθιο βούτηξε τον Αύγουστο 2,8% σε ετήσια βάση.

Oι τιμές στα τρόφιμα ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση κατά 11,4%, η μεγαλύτερη άνοδος από τον Απρίλιο του 1979.

