Ψάχνουν... CEO στον ESM, εκτός κούρσας οι δύο βασικοί υποψήφιοι

Απέσυραν την υποψηφιότητά τους για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) οι δύο μοναδικοί υποψήφιοι, ο Λουξεμβούργιος Πιερ Γκραμένια και ο Πορτογάλος Χοάο Λεάο, όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Twitter ο Πρόεδρος του Eurogroup Πασκάλ Ντόναχιου.

«Οι συνάδελφοί μου από το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία με ενημέρωσαν για την απόφασή τους να αποσύρουν τους αντίστοιχους υποψηφίους τους για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ESM. Ο Πιερ Γκραμένια και ο Χοάο Λεάο ήταν και οι δύο εξαιρετικοί υποψήφιοι και τους ευχαριστώ για τη συμμετοχή τους σε αυτή τη διαδικασία. Θα συνεχίσω τις προσπάθειες και τις διαβουλεύσεις μου για να παρουσιάσω έναν υποψήφιο για τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου του ESM», αναφέρει στο Twitter ο Πρόεδρος του Eurogroup.

My colleagues from Luxembourg & Portugal have informed me of their decision to withdraw their respective candidates for the ESM Managing Director position.



Pierre Gramegna & Joao Leao were both excellent candidates and I thank them for their engagement in this process.