Ιράν: Εννέα νεκροί στις διαδηλώσεις μετά τον θάνατο της 22χρονης

Εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη πριν έξι ημέρες των διαδηλώσεων μετά τον θάνατο Μαχσά Αμινί έπειτα από τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό.

Δύο αστυνομικοί «που είχαν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν τους ταραξίες» στην Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν, και τη Μασχάντ (βορειοανατολικά) σκοτώθηκαν χθες με μαχαίρι, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας είχε σκοτωθεί την Τρίτη στη Σιράζ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Προηγουμένως Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι έξι διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την αρχή των κινητοποιήσεων. Ωστόσο οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφερε ότι οι νεκροί διαδηλωτές φτάνουν τους 10.

Η Μαχσά Αμινί, 22 ετών που καταγόταν από την επαρχία Κουρδιστάν, συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη την οποία επισκεπτόταν με την οικογένειά της, «επειδή φορούσε ανάρμοστα ρούχα» από την αστυνομία ηθών, μια μονάδα αρμόδια να επιβάλλει τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κανόνες της χώρας.

The scenes in Iran are astonishing. How far will these protests go?

pic.twitter.com/AJeHB0yyYB