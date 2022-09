Χαμηλότερα κινήθηκε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας μεγαλύτερη πτώση από αυτήν που ανέμεναν οι αναλυτές.

Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει η Κομισιόν βούτηξε στις -28,8 μονάδες αυτόν τον μήνα από τις -25 τον Αύγουστο.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν πτώση στις -25,8 μονάδες.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε 3,5 μονάδες στις -29,9 μονάδες.

Following Sentix and Belgian consumer confidence drop, Eurozone September Consumer Confidence plunged to -28.8 (est -25.5, last -25)

That will lead to further weakness in PMI pic.twitter.com/5uPcNep8cT