Ιράν χωρίς διαδίκτυο αλλά και χωρίς χιτζάμπ

Σε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) βασίζονται oι Ιρανοί για να επικοινωνήσουν εν μέσω εκτεταμένων διακοπών λειτουργίας του Διαδικτύου καιενώ εντείνονται οι διαδηλώσεις στους δρόμους.

Την Παρασκευή τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έπεσαν εντελώς, μεταδίδει το Bloomberg, δίνοντας συνέχεια σε πολύωρες διακοπές της Τετάρτης. Η χρήση του Διαδικτύου στο Ιράν βασίζεται κατά περίπου 85% στα κινητά.

Έτσι οργανώνονται και οι διαδηλώσεις στους δρόμους, μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί αφού συνελήφθη από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις ως συνωμοσία κατά του κράτους.

Πέρα από το ότι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και το Wi-Fi παρουσιάζουν εκτεταμένες διακοπές, αποκλείεται και η πρόσβαση τόσο σε Google, Instagram και WhatsApp όσο και σε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα ή VPN - τα οποία αποκρύπτουν την τοποθεσία του χρήστη ή μπορούν να παρακάμψουν τις απαγορεύσεις και να προσεγγίσουν ιστοτόπους.

Η NordVPN βλέπει «αλματώδη αύξηση» στα αιτήματα για το προϊόν Emergency VPN, υπηρεσία στην οποία μπορεί να καταφύγει κανείς στη διάρκεια διαδικτυακών μπλακάουτ. Διακοπές σημειώνονται και στα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταδίδει το ΑΠΕ, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αίρουν ορισμένες από τις εμπορικές κυρώσεις που είχαν επιβάλει στο Ιράν, ώστε οι τεχνολογικές εταιρείες να προσφέρουν πλατφόρμες και υπηρεσίες που θα επιτρέψουν στους Ιρανούς να αποκτήσουν πρόσβαση στο Ίντερνετ.

Ο στόχος της κυβέρνησης Μπάιντεν είναι να μπορέσουν οι εταιρείες «να παράσχουν στον ιρανικό λαό περισσότερες επιλογές και ασφαλείς υπηρεσίες», ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Ο πολυεκατομμυριούχος Έλον Μασκ ανέφερε ότι η εταιρεία SρaceX σκοπεύει να ζητήσει να εξαιρεθεί από τις κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης, ώστε να προσφέρει στο Ιράν υπηρεσίες σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω του συστήματος δορυφόρων Starlink, το οποίο αξιοποιήθηκε και στην Ουκρανία για να οργανωθεί η αντίσταση στη Ρωσία.

Το Bloomberg διαπίστωσε ότι ορισμένα VPN λειτουργούν, αλλά μόνο κατά διαστήματα, και όχι σε όλες τις συσκευές. Ομοίως, όταν λειτουργούν οι συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, δεν είναι αξιόπιστες.

Το Ιράν έχει και άλλοτε προχωρήσει σε διακοπές στο Διαδίκτυο για να κατευνάσει αναταραχές. Είχε αποκλείσει την πρόσβαση το 2019 μετά την αύξηση των τιμών των καυσίμων που είχε προκαλέσει διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, επιτρέποντας μόνο επίσημους κυβερνητικούς ιστότοπους και εφαρμογές.

Ο επικεφαλής του Instagram Adam Mosseri είπε ότι «οι άνθρωποι στο Ιράν αποκόπτονται από τις διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες» και πρόσθεσε «ελπίζουμε ότι το δικαίωμά τους να είναι online θα αποκατασταθεί γρήγορα».

People in Iran are being cut off from online apps and services. Iranians use apps like Instagram to stay close to their loved ones, access timely and important information and stay connected to the rest of the world. We hope their right to be online will be reinstated quickly.