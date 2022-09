Επίθεση ενόπλου σε σχολείο στη Ρωσία

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν από ένοπλο σε σχολείο στην πόλη Ιζέφσκ της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, προσθέτοντας ότι ο δράστης αυτοκτόνησε.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο έγκλημα αυτό, ανάμεσά τους δύο φρουροί ασφαλείας του σχολικού ιδρύματος, δύο δάσκαλοι και πέντε ανήλικοι», ανέφερε η Ανακριτική Επιτροπή, αυξάνοντας τον προηγούμενο απολογισμό των έξι νεκρών.

Το Ιζέφσκ, μια πόλη σχεδόν 650.000 κατοίκων, είναι η πρωτεύουσα της δημοκρατίας της Ουντμουρτίας στο κέντρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, λίγο δυτικότερα της οροσειράς των Ουραλίων, που χωρίζει την Ευρωπαϊκή από την Ασιατική Ρωσία.

A shooting was reported in school No. 88 in #Izhevsk, #Russia. According to preliminary information, a security guard died and three children were injured. pic.twitter.com/LSXueGhxGg