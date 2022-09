ΗΠΑ-ΕΕ βλέπουν σαμποτάζ στον Nord Stream

Οι διαρροές στον αγωγό Nord Stream βρίσκονται υπό διερεύνηση και οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι μπορεί να ήταν αποτέλεσμα δολιοφθοράς, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

«Υπάρχουν αρχικές αναφορές που δείχνουν ότι αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα επίθεσης ή κάποιου είδους δολιοφθορά, αλλά αυτές είναι αρχικές αναφορές και δεν το έχουμε επιβεβαιώσει ακόμα», είπε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Σ. Τζαϊσανκάρ στην Ουάσιγκτον.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους «εργάζονται μέρα με τη μέρα» για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και «οι διαρροές δεν θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε χθες Τρίτη ότι οι διαρροές στους αγωγούς Nord Stream προκλήθηκαν από «δολιοφθορά» και προειδοποίησε πως θα υπάρξει «η ισχυρότερη πιθανή απάντηση», σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση ενεργές ενεργειακές υποδομές στην ΕΕ.

«Μίλησα με την (πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε) Φρεντέρικσεν για την ενέργεια δολιοφθοράς στον Nord Stream» έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Twitter, συμπληρώνοντας ότι αποτελεί προτεραιότητα η διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να «χυθεί φως στις ακριβείς συνθήκες και στα αίτια της διαρροής».

Νωρίτερα, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε με βεβαιότητα ότι η διαρροή στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2 κοντά στο νησί Μπόρνχολμ, στη Βαλτική, οφείλεται σε «σκόπιμες ενέργειες», όχι σε «ατύχημα».

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Σουηδία έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για «δολιοφθορά» στους αγωγούς, οι οποίοι δεν λειτουργούσαν, όμως ήταν γεμάτοι αέριο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί βαθύτατα για τις βλάβες στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2, που είχαν ως αποτέλεσμα διαρροές στα διεθνή ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, υπογραμμίζει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε εκ μέρους της ΕΕ, επισημαίνει ότι «όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι αυτές οι διαρροές είναι αποτέλεσμα σκόπιμης ενέργειας. Θα υποστηρίξουμε οποιαδήποτε έρευνα, με στόχο την πλήρη σαφήνεια σχετικά με το τι συνέβη και γιατί, και θα λάβουμε περαιτέρω μέτρα για να αυξήσουμε την ανθεκτικότητά μας στην ενεργειακή ασφάλεια».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «οι ανησυχίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον είναι ύψιστης προτεραιότητας. Αυτά τα περιστατικά δεν είναι τυχαία και μας αφορούν όλους».

«Οποιαδήποτε σκόπιμη διακοπή της ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής είναι εντελώς απαράδεκτη και θα αντιμετωπιστεί με σθεναρή και ενωμένη απάντηση», καταλήγει ο Ζοζέπ Μπορέλ.

