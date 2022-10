Η ΕΕ δίνει €5 δισ. στην Ουκρανία έως το τέλος του έτους

Πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους 5 δισ. ευρώ για την Ουκρανία υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο επίτροπος Εμπορίου Βάλντις Ντομπρόβσκις.

«Το μνημόνιο κατανόησης για την παροχή 5 δισ. ευρώ σε μακροοικονομική χρηματοδοτική βοήθεια» στην Ουκρανία υπογράφηκε από την ΕΕ, δήλωσε ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ, προσθέτοντας ότι είναι «ευγνώμων» στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον επίτροπο Ντομπρόβσκις για την απόφαση.

Ο Σμιχάλ, γράφει το CNN, πρόσθεσε ότι πρόκειται για ακόμη μια χειρονομία που δείχνει την αποφασιστικότητα της ΕΕ «να υποστηρίξει την Ουκρανία μέχρι τη νίκη στον πόλεμο, την ανοικοδόμηση και την επιδίωξη ενός ευρωπαϊκού μέλλοντος».

Ο Ντομπρόβσκις έγραψε στο Twitter ότι «είναι στην ευχάριστη θέση να υπογράψει ένα δεύτερο μνημόνιο κατανόησης με την Ουκρανία, από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε τον αποτρόπαιο πόλεμο».

Pleased to sign second Memorandum of Understanding with #Ukraine since Russia began its brutal war.



This time: the EU will provide €5 bln for 🇺🇦 immediate liquidity needs, pay salaries & pensions. We will deliver first part mid-October, next two parts to follow later in year. pic.twitter.com/Jxb9pVoduQ