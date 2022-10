Ιράν: Αγριο πογκρόμ της αστυνομίας στα πανεπιστήμια

Πανικός στην πανεπιστημιούπολη Σαρίφ της Τεχεράνης. Η αστυνομία περικύκλωσε και κλείδωσε μέσα στο πανεπιστήμιο εκατοντάδες φοιτητές πυροβολώντας αδιακρίτως, την ώρα που κόσμος έξω από το εκπαιδευτικό ίδρυμα ζητά επιτακτικά να τους απεγκλωβίσουν.

Τη στήριξή του στις δυνάμεις ασφαλείας εξέφρασε ο θρησκευτικός ηγέτης Χαμενεΐ στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 130 με τις αρχές να έχουν συλλάβει εκατοντάδες στη διάρκεια των διαδηλώσεων που μαίνονται σε 20 πόλεις.

Ερασιτεχνικό βίντεο κατέγραψε πανικόβλητους φοιτητές να τρέχουν να γλυτώσουν από τους πυροβολισμούς. Η αστυνομία είχε περικυκλώσει την πανεπιστημιούπολη Σαρίφ της Τεχεράνης εγκλωβίζοντας χιλιάδες φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί για να διαδηλώσουν.

The Islamic Republic is firing on students at #Iran's #Sharif_University. Yet, reports indicate the US may send this criminal regime billions yet again.@POTUS, you have yet to help our people. At least don't fund the bullets piercing the hearts of our youth!#MahsaAmini pic.twitter.com/XZy86xG2mc