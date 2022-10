Δημοσκόπηση: Το 83% των Ουκρανών επιθυμεί ένταξη στο NATO

Το 83% των Ουκρανών επιθυμεί την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε αφότου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το Κίεβο υπέβαλε αίτημα για ταχεία ένταξη στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Όπως ανακοίνωσε το ινστιτούτο ερευνών Rating Group, με έδρα το Κίεβο, η δημοσκόπηση διενεργήθηκε το πρώτο διήμερο του Οκτωβρίου με τη συμμετοχή 2.000 πολιτών.

Σύμφωνα με το Rating Group, το ποσοστό των ερωτηθέντων που τάχθηκε υπέρ της ένταξης στο ΝΑΤΟ είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ουκρανία, αυξημένο κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Ιούνιο. Μόλις το 4% δήλωσε ότι θα ψήφιζε κατά της ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ.

