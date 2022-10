Πράσινο φως και από το Ευρωκοινοβούλιο στον κοινό φορτιστή

Πράσινο φως έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τρίτη σε κανονισμούς που θα εισαγάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ενιαία θύρα φόρτισης για κινητά τηλέφωνα, tablet και κάμερες έως το 2024, επιτυγχάνοντας παγκόσμια πρωτιά.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η ψηφοφορία επιβεβαιώνει την προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και θα καταστήσει τις υποδοχές USB-C που χρησιμοποιούνται από συσκευές που βασίζονται σε Android ως το πρότυπο της ΕΕ, αναγκάζοντας την Apple να αλλάξει τον φορτιστή των iPhone και άλλων συσκευών.

Οι βουλευτές της ΕΕ ενέκριναν τη μεταρρύθμιση με μεγάλη πλειοψηφία, με 602 ψήφους υπέρ και μόλις 13 κατά.

