Στους Ασπέ, Κλάουζερ και Τσάιλινγκερ το Νόμπελ Φυσικής 2022

Με το Νόμπελ Φυσικής 2022 τιμήθηκαν σήμερα ο Γάλλος Αλέν Ασπέ, ο Αμερικανός Τζον Κλάουζερ και ο Αυστριακός Άντον Τσάιλινγκερ, τρεις πρωτοπόροι των επαναστατικών μηχανισμών της κβαντικής φυσικής.

Οι τρεις ερευνητές βραβεύονται για τις πρωτοποριακές εργασίες τους σχετικά με «την κβαντική διεμπλοκή», ανακοίνωσε η επιτροπή του βραβείου Νόμπελ, ένα μηχανισμό όπου δύο κβαντικά σωματίδια είναι τέλεια συσχετισμένα, όποια κι αν είναι η απόσταση που τα χωρίζει.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατ. κορωνών Σουηδίας (902.315 δολάρια ΗΠΑ) και απονέμεται από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

