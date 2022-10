Ιράν: Μαθήτριες πετούν τη μαντίλα και κατεβαίνουν στις διαδηλώσεις

Σε μια πρωτοφανή κίνηση, μαθήτριες συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες που έχουν σαρώσει το Ιράν μετά το θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί, που τη σκότωσαν επειδή παραβίασε τον νόμο περί χιτζάμπ.

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από το BBC παρουσιάζουν έφηβες μαθήτριες με στολές να ανεμίζουν τις μαντίλες τους στον αέρα, ενώ φωνάζουν συνθήματα κατά των κληρικών αρχών.

Τα συνθήματα μοιάζουν με εκείνα που ακούστηκαν στις ευρύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Στην πόλη Καράτζ τη Δευτέρα, κορίτσια χωρίς χιτζάμπ βιντεοσκοπήθηκαν να διώχνουν από το σχολείο τους έναν άνδρα που θεωρήθηκε τοπικός αξιωματούχος.

Τα πλάνα τις δείχνουν να φωνάζουν «ντροπή σας» και να πετούν στον άνδρα άδεια μπουκάλια νερό, μέχρι αυτός να αποχωρήσει.

Protesting students, chasing away an #Iranian official from their school, shouting: Shame on you…October 3rd… #MahsaAmini pic.twitter.com/eFmRhvaN2H

Σε ένα άλλο βίντεο από τo Καράτζ, το οποίο βρίσκεται δυτικά της Τεχεράνης, ακούγονται μαθητές να φωνάζουν: «Αν δεν ενωθούμε, θα μας σκοτώσουν έναν έναν».

Στη νότια πόλη Σιράζ, δεκάδες μαθήτριες διέκοψαν την κυκλοφορία σε κεντρικό δρόμο, κουνώντας τις μαντίλες τους στον αέρα και φωνάζοντας «θάνατος στον δικτάτορα» – μια αναφορά στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο για όλα τα κρατικά θέματα.

After unrest at many universities, school protests are now spreading in Iran. In Shiraz, schoolgirls wave their head coverings in the air today chanting "death to the dictator" on day 18 of protests over the death of #MahsaAmini.#مهسا_امینیpic.twitter.com/rCIhihzR7U