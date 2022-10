«Κλειδώνει» το deal των $44 δισ. για εξαγορά του Twitter από τον Μασκ

Την εξαγορά του Twitter, με την αρχική προσφορά των 54,2 δολαρίων ανά μετοχή, πρότεινε με επιστολή του ο Ελον Μασκ στο κοινωνικό δίκτυο. Σε δήλωσή του, το Twitter ενημέρωσε ότι σχεδιάζει να συμφωνήσει στην τιμή που προτείνει ο Μασκ.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, η νομική ομάδα του αισθάνθηκε ότι το δικαστήριο δεν θα αποφανθεί υπέρ του δισεκατομμυριούχου, που προσπαθούσε να αποφύγει την εξαγορά τους τελευταίους μήνες.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, στην επιστολή προς το Twitter οι δικηγόροι του έγραψαν ότι ο ίδιος και οι υποστηρικτές του «σκοπεύουν να προχωρήσουν στο κλείσιμο της συναλλαγής που προβλέπεται από τη συμφωνία συγχώνευσης της 25ης Απριλίου 2022, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν».

«Λάβαμε την επιστολή από την πλευρά του Μασκ την οποία κατέθεσαν στην SEC», δήλωσε η εταιρεία την Τρίτη. «Η πρόθεση της εταιρείας είναι να κλείσει τη συναλλαγή στα 54,20 δολάρια ανά μετοχή».

Ο Μασκ αργότερα έγραψε στο Twitter ότι «η αγορά του Twitter επιταχύνει τη δημιουργία της X, της εφαρμογής για τα πάντα». Ο Μασκ είπε ότι θέλει το Twitter να μοιάζει περισσότερο με το TikTok και το WeChat, με πολλούς περισσότερους ιδιαίτερα αφοσιωμένους χρήστες.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app