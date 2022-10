Το Facebook βελτιώνει τον αλγόριθμό του για να μοιάσει στο TikTok

Η Meta Platforms, μητρική του Facebook, πρόκειται να ζητήσει feedback από ορισμένους χρήστες σχετικά με το τι τους αρέσει να βλέπουν στη ροή τους και τι όχι, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να ανταγωνιστεί το TikTok.

Οι χρήστες θα δουν σύντομα τις επιλογές «Eμφάνιση περισσότερων» και «Eμφάνιση λιγότερων» σε αναρτήσεις που εμφανίζονται στη ροή τους, ώστε να εκφράσουν με πιο άμεσο τρόπο τι τους ενδιαφέρει. Το Facebook θα χρησιμοποιήσει την ανατροφοδότηση για να τροποποιήσει το περιεχόμενο που βλέπουν οι χρήστες, βελτιώνοντας την ικανότητα της εταιρείας να «ανακαλύπτει» και να προβάλλει αναρτήσεις και βίντεο χρηστών εκτός following.

Η Meta εξατομικεύει ήδη τη ροή των χρηστών σε Facebook και Instagram μες τη χρήση ενδείξεων όπως τα Like και Follow, ωστόσο ο αντίκτυπος των νέων επιλογών «Show more» και «Show less» θα είναι πιο άμεσος αν και προσωρινός. Η χρήση των νέων κουμπιών πιθανότατα θα επηρεάσει τον αλγόριθμο για 30 έως 60 ημέρες και θα βοηθήσει στην ανάδειξη των κάθε φορά κατάλληλων λογαριασμών που εμφανίζονται στη ροή, δήλωσε ο Τομ Άλισον, επικεφαλής της βασικής εφαρμογής του Facebook app.

«Το βλέπουμε σαν ένα σήμα λίγο πιο προσδιορισμένο χρονικά από το like», είπε, προσθέτοντας ότι σκοπός είναι να καταλάβει το Facebook «πώς αισθάνεστε για το περιεχόμενο τη δεδομένη στιγμή».

Ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζάκερμπεργκ είπε ότι η βελτίωση της ικανότητας «ανακάλυψης» είναι βασικός στόχος για τη Meta. Θεωρείται βασικό πλεονέκτημα του TikTok, και η Meta έχει ξοδέψει πολύ χρόνο και πόρους προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό προϊόν με σύντομα βίντεο, που ονομάζεται Reels.

Οι νέες επιλογές θα εμφανίζονται μόνο σε ορισμένες αναρτήσεις ή και διαφημίσεις, διευκρίνισε ο Άλισον.