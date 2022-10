Ο Έλον Μασκ «λύνει» και το ζήτημα της Ταϊβάν

Καλοδεχούμενο κρίνει η Κίνα το σχέδιο που πρότεινε ο Έλον Μασκ για την Ταϊβάν, στα πρότυπα του μοντέλου Χονγκ Κονγκ, αν και στη νησιωτική χώρα μειώνονται οι φωνές υπέρ της ένωσης όσο το Πεκίνο αυξάνει τη στρατιωτική πίεση.

Ο Κιν Γκανγκ, πρεσβευτής της Κίνας στις ΗΠΑ, ευχαρίστησε τον Μασκ για την πρόταση, λέγοντας ότι το πλαίσιο «μία χώρα, δύο συστήματα» είναι βασική αρχή για την «επίλυση του ζητήματος της Ταϊβάν».

I would like to thank @elonmusk for his call for peace across the Taiwan Strait and his idea about establishing a special administrative zone for Taiwan. Actually, Peaceful reunification and One Country, Two Systems are our basic principles for resolving the Taiwan question... https://t.co/KYH1Gsu3Um