Εκτός Eurovision και η Βουλγαρία λόγω ενεργειακής κρίσης

Η Βουλγαρία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, που θα γίνει στο Λίβερπουλ της Αγγλίας την άνοιξη του 2023.

Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς από τη Βόρεια Μακεδονία και το Μαυροβούνιο είχαν ήδη επιβεβαιώσει ότι δεν θα λάβουν μέρος το 2023, λόγω του αυξημένου κόστους συμμετοχής.

Σύμφωνα με το BBC News, οι χώρες κλήθηκαν να πληρώσουν περισσότερα για να αναπληρώσουν τα χρήματα που χάθηκαν μετά την απαγόρευση της Ρωσίας.

Η EBU, η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των 37 συμμετεχόντων για τον διαγωνισμό του 2023.

Το ποσό που πληρώνει κάθε χώρα, προκειμένου να συμμετάσχει δεν δημοσιοποιείται, αλλά το συνολικό κόστος μεταξύ όλων των συμμετεχόντων συνήθως ανέρχεται σε περίπου 5 εκατομμύρια λίρες, με τον οικοδεσπότη να πληρώνει ένα επιπλέον ποσό.

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, BBC

