Η ΕΕ αποχαιρετά τον Ντράγκι: Grazie Mario

Οι ευρωπαίοι ηγέτες, συγκεντρωμένοι στις Βρυξέλλες, αποχαιρέτησαν τον Μάριο Ντράγκι, ο οποίος τους ζήτησε να κρατήσουν την Ευρωπαϊκή Ενωση σαν άστρο φωτεινό που δείχνει τον δρόμο σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς.

Σε μήνυμά του στο Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παραθέτει ένα βίντεο με στιγμές του απερχόμενου πρωθυπουργού της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, του οποίου η θητεία λήγει.

«Ευχαριστούμε, Μάριο. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον. Ό,τι χρειαστεί», γράφει στην ανάρτησή του ο Σαρλ Μισέλ, κάνοντας έμμεση αναφορά στη δήλωση του Ντράγκι ότι η ΕΚΤ θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσει το ευρώ.

