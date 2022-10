Βρετανία: Η Πένι Μόρνταντ υποψήφια για την πρωθυπουργία

Η πρώην υπουργός Άμυνας και Εμπορίου και πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, Πένι Μόρνταντ, έγινε το πρώτο πρόσωπου που ανακοινώνει επίσημα ότι θα είναι υποψήφιο την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο.



«Με ενθάρρυνε η υποστήριξη από συναδέλφους που θέλουν μια καινούργια αρχή, ένα ενωμένο κόμμα και μια ηγεσία που θα υπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Βάζω υποψηφιότητα για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και την πρωθυπουργία – για να ενώσω τη χώρα μας, να εκπληρώσω τις υποσχέσεις μας και να κερδίσω τις επόμενες γενικές εκλογές» τονίζει σε ανάρτησή της στο Twitter.

I’ve been encouraged by support from colleagues who want a fresh start, a united party and leadership in the national interest.



I’m running to be the leader of the Conservative Party and your Prime Minister - to unite our country, deliver our pledges and win the next GE.#PM4PM pic.twitter.com/MM0NTHJ5lH