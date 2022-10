Σούνακ: Θα διορθώσω τα λάθη της Λιζ Τρας

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε σήμερα Τρίτη ότι διορίστηκε εν μέρει για να διορθώσει τα λάθη που έκανε η προκάτοχός του Λιζ Τρας και προειδοποίησε τη χώρα ότι αντιμετωπίζει δύσκολες αποφάσεις για να ξεπεράσει μια «βαθιά οικονομική κρίση».

Οπως σημειώνει το Reuters, ο Ρίσι Σούνακ δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στη βρετανική πολιτική σκηνή, λέγοντας ότι θα δώσει προτεραιότητα στις ανάγκες του κόσμου.

«Η κυβέρνηση που ηγούμαι δεν θα αφήσει την επόμενη γενιά, τα παιδιά και τα εγγόνια σας, να διευθετήσουν ένα χρέος το οποίο ήμασταν πολύ αδύναμοι να πληρώσουμε οι ίδιοι».

«Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στην προκάτοχό μου Λιζ Τρας... Αλλά έγιναν κάποια λάθη. Δεν γεννήθηκαν από κακή θέληση ή κακές προθέσεις. Το αντίθετο, στην πραγματικότητα. Ωστόσο, ήταν λάθη», είπε.

«Και έχω εκλεγεί αρχηγός του κόμματός μου και πρωθυπουργός σας, εν μέρει για να τα διορθώσω. Και αυτό το έργο ξεκινά αμέσως. Θα βάλω την οικονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη στο επίκεντρο της ατζέντας αυτής της κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν δύσκολες αποφάσεις».

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον απηύθυνε σήμερα τα συγχαρητήριά του στον πρώην υπουργό του επί των Οικονομικών Ρίσι Σούνακ για την ανάληψη εκ μέρους του της πρωθυπουργίας αυτή την «ιστορική», όπως την χαρακτήρισε, ημέρα.

«Συγχαρητήρια στον @RishiSunak αυτή την ιστορική ημέρα, είναι η στιγμή για κάθε Συντηρητικό να προσφέρει την πλήρη και εγκάρδια υποστήριξή του στο νέο πρωθυπουργό μας», έγραψε ο Τζόνσον στο Twitter.

