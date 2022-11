Βρετανία: Πόσο θα εκτοξευτούν οι δόσεις στεγαστικών δανείων

Εκατομμύρια νοικοκυριά θα υποφέρουν εάν τα επιτόκια στη Βρετανία φτάσουν το 5%, προειδοποιεί η δεξαμενή σκέψης NIESR (Ινστιτούτο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών). Όπως εξηγεί:

Οι αποπληρωμές στεγαστικών δανείων με μεταβλητό επιτόκιο έχει οριστεί να διπλασιαστούν εάν το τραπεζικό επιτόκιο φτάσει στο 5%, επηρεάζοντας έως και 2,5 εκατ. νοικοκυριά. Κατά μέσο όρο, η μηνιαία δόση θα αυξηθεί από 500 σε πάνω από 1.000 λίρες.

Με άλλα λόγια, γράφει ο Guardian, περίπου 30 χιλιάδες νοικοκυριά θα βρεθούν αντιμέτωπα με μηνιαίες δόσεις που θα ξεπερνούν το μηνιαίο εισόδημά τους.

Ο Max Mosley, οικονομολόγος του NIESR, σχολιάζει: «Οι πιο ευάλωτοι στις αυξήσεις επιτοκίων των στεγαστικών δανείων θα μπορούσαν να δουν το πραγματικό τους εισόδημα να αποδεκατίζεται εάν τα επιτόκια ξεπεράσουν το 5%. Αυτό το σοκ στις αποπληρωμές, σε συνδυασμό με μια δεκαετία στάσιμων πραγματικών εισοδημάτων, τον αντίκτυπο του Covid-19, τον πληθωρισμό και την κρίση κόστους ζωής, παρουσιάζει μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο βιοτικό επίπεδο της χώρας».

