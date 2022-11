Ο Μασκ κατηγορεί τους «ακτιβιστές» για τα πεσμένα έσοδα του Twitter

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι το Twitter έχει καταγράψει μια τεράστια πτώση στα έσοδα και κατηγόρησε τις ομάδες ακτιβιστών για άσκηση πιέσεων στους διαφημιστές.

O πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη και νέος CEO του κοινωνικού δικτύου, υποστήριξε ότι η πτώση καταγράφηκε χωρίς να έχει αλλάξει κάτι στον έλεγχο του περιεχομένου.

«Κάναμε ότι μπορούσαμε για να καθησυχάσουμε τους ακτιβιστές» σημείωσε.

«Προσπαθούν να καταστρέψουν την ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ» έγραψε σε tweet.

Δεν είναι σαφές σε ποιους αναφέρεται ο Μασκ με τον όρο «ακτιβιστές».

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.



Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.