Μολδαβία: Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος μετά τις πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Στην Μολδαβία άρχισαν να σημειώνονται διακοπές στην ηλεκτροδότηση μετά τις μαζικές πυραυλικές επιθέσεις που πραγματοποίησε η Ρωσία σε πόλεις της Ουκρανίας, μεταδίδουν οι ιστότοποι Agora , TCV Pridnestrovye και Sputnik Moldova.

Σύμφωνα με πληροφορίες των εν λόγω μέσων ενημέρωσης, τέθηκε εκτός λειτουργίας η «εξαγωγική» γραμμή Βουκανέστι –Ισάτσκ, μέσω της οποίας η Μολδαβία εισάγει ηλεκτρική ενέργεια από την Ρουμανία. Σύμφωνα με τις αναφορές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σημειώθηκαν στις πόλεις Καχούλ, Σορόκα, Ουνγκένι, Γιέντινετ, Καντεμίρ, Αννένι Νόι, Ρεζίνα και σε μερικές περιοχές της πρωτεύουσας Κισινάου.

Οι δημοσιογράφοι επισημαίνουν ότι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και πτώση της τάσης ενδέχεται να υπάρξουν σε όλη την χώρα. Ταυτόχρονα οι κάτοικοι καλούνται να κλείσουν τις ηλεκτρικές συσκευές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Parts of Moldova are experiencing power outages as a result of Russia's missiles hitting Ukrainian cities & vital infrastructure.



Every bomb falling on Ukraine is also affecting Moldova and our people.



We call on Russia to stop the destruction now.