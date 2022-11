Ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στην Πολωνία, δυο νεκροί

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι συγκάλεσε εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, μεταδίδει η Jerusalem Post.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ρωσικοί πύραυλοι φέρεται να έχουν χτυπήσει πολωνική πόλη κοντά στα ουκρανικά σύνορα.

Πολωνικά μέσα μετέδωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη σε χωριό κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Πολωνοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η αιτία της έκρηξης δεν είναι ακόμα γνωστή, αλλά ο πολωνικός ραδιοφωνικός σταθμός ZET μετέδωσε ότι δύο πύρυαλοι έπεσαν στο χωριό, προκαλώντας έκρηξη.

Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα μαζικούς βομβαρδισμούς κατά ουκρανικών πόλεων, με πάνω από 100 πυραύλους να έχουν εκτοξευτεί.

Ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δήλωσε στο Associated Press ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι πέρασαν στην Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

To Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι προς το παρόν δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τα δημοσιεύματα για τους ρωσικούς πυραύλους.

Ο Λευκός Οίκος δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τα πολωνικά δημοσιεύματα και εργάζεται με την πολωνική κυβέρνηση για να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Άντριαν Γουάτσον.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικά τα νέα από την Πολωνία και τόνισε ότι εργάζεται με την πολωνική κυβέρνηση.

O υπουργός Άμυνας της Λετονίας Άρτις Πάμπρικς έστειλε συλλυπητήρια στους «αδελφούς Πολωνούς» και έγραψε στο Twitter ότι το «εγκληματικό ρωσικό καθεστώς εξαπέλυσε πυραύλους που δεν έπληξαν μόνο ουκρανούς αμάχους αλλά έπεσαν και σε νατοϊκό έδαφος στην Πολωνία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε από την πλευρά του ότι τα ρωσικά στρατιωτικά χτυπήματα σε νατοϊκό έδαφος συνιστούν σημαντική κλιμάκωση του πολέμου. «Πρέπει να δράσουμε» διαμήνυσε ο Ζελένσκι.

Το εσθονικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι τα νέα από την Πολωνία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά και ότι η Εσθονία είναι έτοιμη να υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους».

O Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα τόνισε η χώρα του στέκεται στο πλευρό της Πολωνίας και ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να υπερασπιστεί τα εδάφη του.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα προβοκάτσια και αρνήθηκε ότι ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν στην Πολωνία.

