Τάνκερ ισραηλινών συμφερόντων χτυπήθηκε ανοικτά του Ομαν

Πλοίο που μετέφερε βενζίνη έγινε στόχος βλήματος στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή να προκληθεί διαρροή, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία Eastern Pacific Shipping στην οποία ανήκει.

Το τάνκερ Pacific Zirkon «επλήγη από βλήμα περίπου 150 μίλια (241 χιλιόμετρα) από τις ακτές του Ομάν γύρω στις 15:30 στις 15 Νοεμβρίου», ανακοίνωσε η εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, την οποία ελέγχει ο Ισραηλινός δισεκατομμυριούχος Ιντάν Οφέρ.

Κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν υπάρχει και διαρροή καυσίμου στη θάλασσα, πρόσθεσε, ενώ διευκρίνισε ότι to κύτος του πλοίο υπέστη «μικρές ζημιές».

BREAKING: An oil tanker off the coast of Oman has been struck by a bomb-carrying drone amid heightened tensions with Iran, an official told the @AP. https://t.co/Sg9WK8TKcO