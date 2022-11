Επίσημα παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ρονάλντο

Με επίσημη ανακοίνωση η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενημέρωσε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έλυσε κοινή συναινέσει το συμβόλαιο με τον ποδοσφαιρικό σύλλογο.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχωρεί άμεση από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κοινή συναινέσει» τονίζει ο αγγλικός σύλλογος, ευχαριστώντας τον για την «απίστευτη προσφορά του» σε δύο διαφορετικές θητείες στην ομάδα.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC