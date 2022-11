Αλλαγή πολιτικής Covid στο Twitter: Παραπληροφορήστε ελεύθερα...

Τέλος στην πολιτική του Twitter για την καταστολή ψευδών ειδήσεων ή παραπλανητικών πληροφοριών για τον κορωνοϊό βάζει ο Έλον Μασκ, στο πλαίσιο της πολωτικής απόφασής του να αναδιαμορφώσει το κοινωνικό δίκτυο ως διαδικτυακό τόπο που δεν περιστέλλει τον εξτρεμιστικό λόγο, κάτι που ο ίδιος ονομάζει ελευθερία λόγου.

Η εταιρεία, αναφέρει το Bloomberg, δεν θα επισημαίνει πλέον με ειδική ετικέτα αναρτήσεις που περιέχουν ψεύδη σχετικά με την ασθένεια Covid-19 ούτε θα παρέχει συμπληρωματικές διορθωτικές πληροφορίες, όπως έκανε ως τώρα. Προφανώς δεν θα αφαιρεί πλέον τα ανακριβή tweets ούτε θα απαγορεύει λογαριασμούς που υιοθετούν ανάρμοστο λόγο.

Η εταιρεία αποκάλυψε την αλλαγή σε σημείωση που πρόσθεσε στον ιστότοπό της, περιγράφοντας την πολιτική Covid. Λέει, λοιπόν, ότι το Twitter σταμάτησε να επιβάλει τον εν λόγω κανόνα από τις 23 Νοεμβρίου.

Πάνω από 11.000 λογαριασμοί είχαν τεθεί σε αναστολή και περισσότερα από 97.000 παραπλανητικά σχόλια είχαν αφαιρεθεί από τη στιγμή που το Twitter εισήγαγε την πολιτική Covid, τον Ιανουάριο του 2020, έως τη λήξη της την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία στον ιστότοπο του Twitter.

Η πλατφόρμα έχει δεχτεί επικρίσεις πολλάκις για έλλειψη δράσης κατά της παραπληροφόρησης την τελευταία δεκαετία. Οι επικρίσεις αυξήθηκαν επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, λόγω των αμφιλεγόμενων tweet του.

Παράλληλα, ο Μασκ μείωσε δραματικά το μέγεθος της ομάδας που είναι επιφορτισμένη με την αντιμετώπιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στην πλατφόρμα, μειώνοντας στο μισό τους ειδικούς εμπειρογνώμονες παγκοσμίως, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η ομάδα έχει πλέον κάτω από 10 ειδικούς που εξετάζουν αναφορές για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, είπαν οι πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας και υπό τον φόβο αντιποίνων. Στην αρχή του έτους, το Twitter διέθετε ειδική ομάδα περίπου 20 ατόμων.

Την ίδια στιγμή, Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρετανία σχεδιάζουν ευρύ πλέγμα κανόνων ασφαλείας στο διαδίκτυο, απαιτώντας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προστατεύουν αποτελεσματικότερα τα παιδιά. Η παραβίαση των κανόνων θα επισύρει υψηλά πρόστιμα.

Την περασμένη εβδομάδα, πάντως, ο Μασκ έγραψε στο Twitter ότι «η καταπολέμηση της παιδικής εκμετάλλευσης είναι προτεραιότητα #1».

Removing child exploitation is priority #1. Please reply in comments if you see anything that Twitter needs to address.