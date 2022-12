«Κόκκινος» συναγερμός στη Λισαβόνα: Ισχυρές βροχές και πλημμύρες

Οι αρχές στη Λισαβόνα, την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, έθεσαν την πόλη σε κατάσταση συναγερμού χθες Τετάρτη το βράδυ και παρότρυναν τους πολίτες να μη βγαίνουν από τα σπίτια τους, καθώς σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο.

Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία (IPMA) κήρυξε τη Λισαβόνα, τη γειτονική της περιφέρεια Σανταρέμ, όπως και την περιφέρεια Αλγκάρβε (νότια), σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού για έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν ως και αύριο Παρασκευή.

Στην πορτογαλική πρωτεύουσα, η Πολιτική Προστασία έκανε λόγο για εκατοντάδες συμβάντα: πλημμύρισαν δρόμοι, σιδηροδρομικοί σταθμοί, θέατρο, ακόμη και νοσοκομείο. Οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν δρόμους και σήραγγες.

Οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει μέρος του αεροδρομίου της Λισαβόνας πλημμυρισμένο· δύο πτήσεις εξετράπησαν σε άλλα αεροδρόμια. Μια εκπρόσωπος του αεροδρομίου διαβεβαίωσε πάντως αργότερα ότι η λειτουργία του αποκαταστάθηκε πλήρως.

Ironic, that while I’m in Paris to talk about groundwater, back home on my street in Lisbon there’s a surface water problem happening right now. 😳

I’ve never seen surface flooding like this I my street in the 5 years I’ve lived there. #lisbon #rain #flood pic.twitter.com/cqUpoShyXv