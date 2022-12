Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στη Ρωσία

Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών Ρίχτερ έπληξε την περιοχή του Καυκάσου στη Ρωσία την Πέμπτη, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού καταγράφηκε 15 χιλιόμετρα από τη ρωσική περιοχή Gunib και 80 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα του Dagestan, τη Makhachkala, σε βάθος 40 χιλιομέτρων σύμφωνα με το EMSC.

Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός στη Γεωργία, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν.

🔎 Regional instrumental seismicity in Caucasus Region, Russia. The colored dots represent the #earthquakes that have struck the region [using @ISCseism catalog -1960 to 2020- and @EMSC data -from 2021 onwards]: pic.twitter.com/sRlY5mr9E9