Ερντογάν: Τουρκικοί πύραυλοι μπορούν να χτυπήσουν την Αθήνα

Η δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου της Τουρκίας «τρομάζει» την Αθήνα, δήλωσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι «η Άγκυρα δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια εάν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου».

«Τώρα αρχίσαμε να φτιάχνουμε τους πυραύλους μας. Φυσικά, αυτή η παραγωγή τρομάζει τον Έλληνα. Όταν λες “Tayfun” (τυφώνας), ο Έλληνας φοβάται ότι θα χτυπήσει την Αθήνα. Φυσικά και θα τη χτυπήσει», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan's remarks underscore Türkiye's repeated warnings regarding provocative actions by Greece in the region in recent months, including arming islands https://t.co/mdoQQIZdaP pic.twitter.com/HO4WolWnpM