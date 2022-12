Ο στασιμοπληθωρισμός τρομάζει την Bundesbank

Ο στασιμοπληθωρισμός ξυπνά φαντάσματα τρόμου στη Γερμανία, μεταδίδει το Reuters: Ο πληθωρισμός στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, «είναι πιθανό να είναι υψηλότερος από ό,τι πιστεύαμε νωρίτερα, ενώ η οικονομική ανάπτυξη θα είναι πιο αδύναμη, με την ύφεση το επόμενο έτος πλέον βέβαιη», σύμφωνα με την 6μηνιαία ενημέρωση των οικονομικών προβλέψεων από την κεντρική τράπεζα της Γερμανίας, Bundesbank.

Οι νέες προβλέψεις αντικατοπτρίζουν παρόμοιες αναθεωρήσεις την Πέμπτη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία τώρα βλέπει τον πληθωρισμό στη ζώνη του ευρώ 19 χωρών πάνω από τον στόχο του 2% έως το 2025 και μια ρηχή ύφεση τους χειμερινούς μήνες.

Για τη Γερμανία, ο πληθωρισμός φαίνεται τώρα στο 7,2% το 2023, πολύ πάνω από την πρόβλεψη του Ιουνίου για 4,5%, ενώ το ποσοστό του 2024 αυξήθηκε στο 4,1% από 2,6%. Η αρχική πρόβλεψη για το 2025 ήταν 2,8%.

«Οι κίνδυνοι για την οικονομική ανάπτυξη κλίνουν κυρίως προς τα κάτω, ιδιαίτερα λόγω των πιθανών ελλείψεων στην προσφορά ενέργειας», ανέφερε η Bundesbank. «Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, κυριαρχούν οι ανοδικοί κίνδυνοι».

Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη επιβεβαιώνουν επίσης ότι η Γερμανία είναι πιθανό να έχει μία από τις πιο αδύναμες επιδόσεις στο ευρω-μπλοκ το επόμενο έτος, εν μέρει λόγω της υπερβολικής εξάρτησής της από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Το 2023, η οικονομία φαίνεται να συρρικνώνεται κατά 0,5%, μια μεγάλη αλλαγή σε σύγκριση με τις προσδοκίες για επέκταση 2,4% που παρατηρήθηκε τον Ιούνιο. Η πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2024 μειώθηκε στο 1,7% από 1,8%, ενώ το 2025 η ανάπτυξη φαίνεται στο 1,4%.

Αν και δεν αναμένονται ελλείψεις φυσικού αερίου, η ενεργειακή κρίση θα τονώσει τον πληθωρισμό, θα μειώσει τα πραγματικά διαθέσιμα εισοδήματα και θα εμποδίσει την κατανάλωση των νοικοκυριών τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 2023, πρόσθεσε η Bundesbank.

Οι υψηλές τιμές ενέργειας θα επιβαρύνουν επίσης την παραγωγή, ειδικά σε βιομηχανίες έντασης ενέργειας.

«Από το δεύτερο εξάμηνο του 2023 και μετά, η γερμανική οικονομία θα ανακάμψει σταδιακά», ανέφερε η Bundesbank. «Αυτό συμβαίνει επειδή η εξωτερική ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί, η αβεβαιότητα θα μειωθεί, οι πιέσεις στις τιμές από τα ενεργειακά εμπορεύματα θα μειωθούν και ο ρυθμός πληθωρισμού θα μειωθεί».

Την ίδια ώρα, επιβράδυνση εμφάνισε η υποχώρηση της γερμανικής οικονομικής δραστηριότητας για δεύτερο διαδοχικό μήνα τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση του δείκτη PMI της S&P Global, καθώς η υποχώρηση των πιέσεων στις τιμές ενισχύει τις ελπίδες ότι η αναμενόμενη ύφεση θα μπορούσε τελικά να είναι πιο ήπια από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Ο δείκτης PMI, ο οποίος παρακολουθεί τόσο τον τομέα της μεταποίησης όσο και των υπηρεσιών, ενισχύθηκε τον Δεκέμβριο στις 48,9 μονάδες από τις 46,3 μονάδες του Νοεμβρίου, αλλά παραμένει σε περιοχή «ύφεσης», κάτω από το 50. Ο Δεκέμβριος είναι ο έκτος διαδοχικός μήνας που η μέτρηση παραμένει κάτω από το όριο του 50.

🇩🇪 Flash Germany #PMI data gave further signs of an easing downturn and cooling price pressures in December, as the headline output #index rose to a 6-month high of 48.9 (Nov: 46.3). Read more: https://t.co/zZ1zIxTtif pic.twitter.com/tGVwpNEuWp