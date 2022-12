Ευρωζώνη: Νέα πτώση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τον Δεκέμβριο

Η ύφεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ευρωζώνη επεκτάθηκε για έκτο διαδοχικό μήνα τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση του δείκτη PMI της S&P Global.

Η πίεση συνεχίζεται στην ευρωζώνη αν και ο ρυθμός μείωσης μετριάστηκε για δεύτερο διαδοχικό μήνα, εν μέσω μειωμένου ρυθμού απώλειας παραγγελιών, βελτίωσης των συνθηκών προσφοράς, χαμηλότερες πιέσεις τιμών και αύξηση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης.



Ο σύνθετος δείκτης PMI της S&P Global διαμορφώθηκε στις 48,8 μονάδες τον Δεκέμβριο από 47,8 που ήταν τον Νοέμβριο.



Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Reuters έκαναν λόγο για μικρότερη βελτίωση, στις 48 μονάδες.

Ο βασικός δείκτης της μεταποιητικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε στις 47,8 μονάδες για τον Δεκέμβριο από τις 47,1 μονάδες του Νοεμβρίου.



Η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών διαμορφώθηκε στις 49,1 μονάδες από τις 48,5 μονάδες του Νοεμβρίου. Είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο, αλλά παραμένει σε περιοχή "ύφεσης", κάτω από το 50. Ο Δεκέμβριο είναι ο έκτος διαδοχικός μήνας που η μέτρηση παραμένει κάτω από το όριο των 50.

