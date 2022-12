Ρωσία: Κατάσχεση περιουσίας $1 δισ. ολιγάρχη που επικρίνει τον Πούτιν

Δικαστήριο στη Ρωσία διέταξε την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του Ρώσου επιχειρηματία Όλεγκ Ντεριπάσκα (φωτ.), εκτιμώμενης αξίας 1 δισ. δολαρίων, στερώντας του πανάκριβη έκταση γης στην περιοχή του Κρασνοντάρ, μετά την παράκληση του Κρεμλίνου προς τον ίδιο να σταματήσει να ασκεί κριτική στον πόλεμο στην Ουκρανία, γράφει η εφημερίδα The Financial Times (στο άρθρο της: Billionaire Oleg Deripaska’s Sochi hotel complex seized after Russian court order) επικαλούμενη ανώνυμες πηγές. Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν επιβεβαιώνει την εξέλιξη αυτή.

Η εφημερίδα χαρακτηρίζει τον Όλεγκ Ντεριπάσκα «ως έναν από τους λίγους ολιγάρχες που έχουν επικρίνει τον πόλεμο του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία» και την απόφαση του δικαστηρίου ως «ένδειξη της πίεσης που αντιμετωπίζουν οι μεγιστάνες της χώρας μετά την εισβολή».

Σύμφωνα με την εφημερία FT, το Κρεμλίνο ζήτησε δύο φορές από τον επιχειρηματία να μετριάσει την κριτική του στη ρωσική εισβολή. Αμέσως μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου, ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διατυπώσεις που θα μπορούσαν να αξιολογηθούν ως δυσαρέσκεια για τον πόλεμο. «Αυτόν τον παραλογισμό, όπως νομίζω, πρέπει να τον σταματήσουμε εδώ και τώρα», είχε γράψει για τον πόλεμο στις 2 Απριλίου. Το Κρεμλίνο «παρακάλεσε τον επιχειρηματία να ηρεμήσει», ισχυρίζεται ένας από τους συνομιλητές της εφημερίδας FT, που πρόσκειται στον Ντεριπάσκα.

Άλλος συνομιλητής είπε ότι το Κρεμλίνο απευθύνθηκε στον Ντεριπάσκα στις αρχές Μαρτίου, όταν είχε γράψει «χρειαζόμαστε ειρήνη το συντομότερο δυνατόν». Έκτοτε του ζήτησαν τουλάχιστον άλλη μια φορά να μετριάσει τις δηλώσεις του, ισχυρίζεται η εφημερίδα. Τον Απρίλιο η εταιρεία Rusal, που ίδρυσε ο ίδιος, απηύθυνε έκκληση να ερευνηθούν οι δολοφονίες που διαπράχθηκαν από τον ρωσικό στρατό στην Μπούτσα.

Τον Ιούνιο ο Ντεριπάσκα προειδοποίησε ότι «η καταστροφή της Ουκρανίας θα ήταν κολοσσιαίο λάθος», ακόμη και αν απέφευγε να επικρίνει προσωπικά τον Πούτιν.

Τον Σεπτέμβριο το δικαστήριο αποφάσισε να σταματήσει η μίσθωση 30 οικοπέδων, διάρκειας 49 χρόνων, της εταιρείας του Ντεριπάσκα στον τομέα φόρτωσης του λιμανιού στο Σότσι. Η απόφαση εκδόθηκε από το διαιτητικό δικαστήριο του Κρανσοντάρ ύστερα από αγωγή της διεύθυνσης της έκτασης με την επωνυμία Sirius (Σείριος). Την προηγούμενη μέρα το ίδιο δικαστήριο στέρησε από την εταιρεία του Ντεριπάσκα τα δικαιώματα μίσθωσης 14 οικοπέδων στην επικράτεια της Sirius. Εκτός των άλλων, το δικαστήριο κατέσχεσε το ξενοδοχειακό συγκρότημα Imeretinskiy και τη μαρίνα για θαλαμηγούς, συνολικής αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Παραδοσιακά, τα δικαστήρια στην περιοχή του Κρανσοντάρ ήταν φιλικά διακείμενα προς τον Ντεριπάσκα, ο οποίος έχει μεγάλη επιρροή στην περιοχή. Ωστόσο, το έργο κατασκευής ενός επιστημονικού κέντρου στην επικράτεια της κρατικής εταιρείας Sirius, η οποία ήρθε σε δικαστική διένεξη με τον επιχειρηματία, είχε την προσωπική υποστήριξη του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Ντεριπάσκα δεν ασκεί, κατά την άποψη της Μόσχας, κριτική στον πόλεμο, αλλά λέει ότι πρέπει να πολεμάμε καλύτερα. «Όπως πολλοί, ο ίδιος επιμένει ότι όλα πρέπει να γίνονται καλύτερα και πιο αποτελεσματικά», δήλωσε ο Πεσκόφ και ζήτησε να μη συνδέονται η απόφαση του δικαστηρίου με τις δηλώσεις του επιχειρηματία όπως και με το ενδιαφέρον του Πούτιν για το έργο της Sirius.

Ο Ντεριπάσκα υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις ως το «πορτοφόλι» του Πούτιν. Το 2018 οι ΗΠΑ αιτιολόγησαν την επιβολή κυρώσεων στον Ρώσο επιχειρηματία με το επιχείρημα ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες των αμερικανικών αρχών, «ξεπλένει χρήματα για τον πρόεδρο Πούτιν». Ο Ντεριπάσκα είχε παντρευτεί την κόρη του συμβούλου του Πούτιν Βαλεντίν Γιουμάσεφ, Πολίνα. Τον Μάιο έγινε γνωστό ότι ο Γιουμάσεφ εγκατέλειψε τη θέση του συμβούλου, μόλις άρχισε ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας.

Εάν ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος χάσει τα περιουσιακά στοιχεία που του κατέσχεσαν, ενδέχεται να βγει από τον κατάλογο του περιοδικού Forbes. Η απώλεια περιουσιακών στοιχείων αξίας 1 δισ. δολαρίων θα μειώσει την περιουσία του περίπου κατά το ήμισυ. Το 2011 η αξία των περιουσιακών του στοιχείων έφθανε τα 16,8 δισ. δολάρια. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι εξαιτίας των κυρώσεων έχασε 7,5 δισ. δολάρια.

