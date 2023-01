Συνάντηση Τσαβούσογλου με ηγέτες της συριακής αντιπολίτευσης

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου συναντήθηκε σήμερα Τρίτη με ηγέτες της συριακής αντιπολίτευσης, μετά τις πρώτες απευθείας επαφές σε επίπεδο υπουργών μεταξύ Άγκυρας και Δαμασκού που έγιναν από το 2011.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας δημοσίευσε στο Twitter φωτογραφίες από τη συνάντησή του στην Άγκυρα με τον επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου της συριακής αντιπολίτευσης Μαχμούτ αλ Μασλάτ και άλλα ανώτερα στελέχη.

Met w/President of SOC @pofsoc, President of SNC @JamousBader & Head of SIG @STMAbdurrahman. Addressed the recent developments regarding #Syria.



Reiterated our support for the Syrian Opposition & the Syrian people in line with the UN Security Council Resolution 2254. pic.twitter.com/6lsRyv3YoE